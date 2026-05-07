İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ qırıcısı Oman körfəzində İranın neft tankerini sıradan çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 07 may, 2026
    • 00:07
    ABŞ qırıcısı Oman körfəzində İranın neft tankerini sıradan çıxarıb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus təyyarə İran bayrağı altında üzən Hasna neft tankerini Oman körfəzindəki İran limanına doğru hərəkət edərkən sıradan çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) açıqlamasında bildirilir.

    "ABŞ qüvvələri dəfələrlə xəbərdarlıq edib və İran bayrağı altında üzən gəmiyə blokadanı pozması barədə məlumat verib. Gəmi dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara əməl etmədikdən sonra, "Abraham Lincoln" təyyarədaşıyan gəmisindən qalxan "F/A-18 Super Hornet" qırıcı təyyarəsi 20 millimetrlik bir neçə mərmi atıb və bu mərmi gəminin idarəetmə sistemlərini sıradan çıxarıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    CENTCOM-un məlumatına görə, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri 13 apreldə başlayan blokadadan bəri 52 ticarət gəmisini geri qaytarıb.

    ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazı Neft tankeri
    ВМС США вывели из строя иранский нефтяной танкер в Оманском заливе

    Son xəbərlər

    02:31

    İran Hörmüz boğazındakı gəmilərin kapitanlarına müraciət edib

    Region
    02:14

    Almaniya Aİ-də islahatlar üçün altı maddəlik plan hazırlayıb

    Digər ölkələr
    01:46

    Göyərtəsində hantavirus yayılan gəmi Kanar adalarına doğru yola düşüb

    Digər ölkələr
    01:15

    İran Yaxın Şərqdə ABŞ-nin təxminən 230 hərbi obyektinə və texnikasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    00:59

    UEFA Çempionlar Liqası: "Arsenal" finalda PSJ ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    00:39

    Makron tərəfləri Hörmüz boğazından təhlükəsiz naviqasiyanı təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    00:07

    ABŞ qırıcısı Oman körfəzində İranın neft tankerini sıradan çıxarıb

    Digər ölkələr
    23:55

    İsrail Livanda "Radvan" xüsusi bölməsinin komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    23:37

    Tramp: İran nüvə silahı əldə etmək səylərindən imtina etməyə razılaşıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti