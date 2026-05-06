Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ВМС США вывели из строя иранский нефтяной танкер в Оманском заливе

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 23:20
    ВМС США вывели из строя иранский нефтяной танкер в Оманском заливе

    Самолет ВМС США вывел из строя нефтяной танкер Hasna под иранским флагом, который направлялся к иранскому порту в Оманском заливе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении сообщает Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

    "Американские силы направили многочисленные предупреждения и уведомили судно под иранским флагом о нарушении им американской блокады. После того, как судно не подчинилось неоднократным предупреждениям, истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, сделал несколько выстрелов 20-миллиметровыми снарядами, которые вывели из строя системы управления кораблем", - следует из заявления.

    По данным CENTCOM, с начала блокады 13 апреля ВМС США развернули 52 торговых судна.

    ABŞ qırıcısı Oman körfəzində İranın neft tankerini sıradan çıxarıb

    Последние новости

    23:55

    WP: Иран поразил почти 230 военных объектов и техники США на Ближнем Востоке

    Другие страны
    23:41

    Трамп: Иран согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие

    В регионе
    23:36

    Макрон призвал стороны обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив

    Другие страны
    23:20

    ВМС США вывели из строя иранский нефтяной танкер в Оманском заливе

    Другие страны
    23:10
    Фото

    В Мингячевире завершился Фестиваль WUF13 - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    22:53

    Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

    Внешняя политика
    22:48

    Экс-президент Франции Саркози освобожден по УДО

    Другие страны
    22:34

    ЦАХАЛ ликвидировал командира спецподразделения "Радван" в Ливане

    Другие страны
    22:17

    Иран обратился к странам ООН с призывом в связи с Ормузским проливом

    В регионе
    Лента новостей