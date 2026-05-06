ВМС США вывели из строя иранский нефтяной танкер в Оманском заливе

Самолет ВМС США вывел из строя нефтяной танкер Hasna под иранским флагом, который направлялся к иранскому порту в Оманском заливе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении сообщает Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Американские силы направили многочисленные предупреждения и уведомили судно под иранским флагом о нарушении им американской блокады. После того, как судно не подчинилось неоднократным предупреждениям, истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, сделал несколько выстрелов 20-миллиметровыми снарядами, которые вывели из строя системы управления кораблем", - следует из заявления.

По данным CENTCOM, с начала блокады 13 апреля ВМС США развернули 52 торговых судна.