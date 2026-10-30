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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Азербайджан и Турция обсудили укрепление союзнических связей

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 18:22
    Азербайджан и Турция обсудили укрепление союзнических связей

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    По информации ведомства, в ходе приема было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Турцией и подчеркнута важность укрепления союзнических связей между двумя странами.

    Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в рамках ОТГ, укрепления единства и солидарности тюркского мира, а также по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Реджеп Тайип Эрдоган Джейхун Байрамов Организация тюркских государств (ОТГ) Азербайджано-турецкие отношения
    Azərbaycan və Türkiyə arasında müttəfiqlik əlaqələrinin gücləndirilməsi müzakirə olunub
    Azerbaijan, Türkiye discuss strengthening allied ties
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