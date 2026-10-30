Азербайджан и Турция обсудили укрепление союзнических связей
Внешняя политика
- 30 октября, 2026
- 18:22
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
По информации ведомства, в ходе приема было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Турцией и подчеркнута важность укрепления союзнических связей между двумя странами.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в рамках ОТГ, укрепления единства и солидарности тюркского мира, а также по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Azərbaycan və Türkiyə arasında müttəfiqlik əlaqələrinin gücləndirilməsi müzakirə olunub
Azerbaijan, Türkiye discuss strengthening allied ties
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