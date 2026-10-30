В России подросток упал в шахту лифта с десятого этажа и выжил

В Екатеринбурге (Россия) подросток сорвался в лифтовую шахту с высоты десятого этажа и самостоятельно вызвал медиков.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Рен-ТВ.

Сообщается, что пострадавший проник на территорию недостроенного жилого комплекса, расположенного на улице Бажова, во время прогулки.

На уровне десятого этажа 16-летний юноша по неосторожности провалился в лифтовую шахту и рухнул вниз до первого этажа. Невзирая на падение со значительной высоты, подросток сумел самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи.

Медики госпитализировали подростка в реанимацию. У него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.