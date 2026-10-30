В России подросток упал в шахту лифта с десятого этажа и выжил
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 18:09
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В Екатеринбурге (Россия) подросток сорвался в лифтовую шахту с высоты десятого этажа и самостоятельно вызвал медиков.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Рен-ТВ.
Сообщается, что пострадавший проник на территорию недостроенного жилого комплекса, расположенного на улице Бажова, во время прогулки.
На уровне десятого этажа 16-летний юноша по неосторожности провалился в лифтовую шахту и рухнул вниз до первого этажа. Невзирая на падение со значительной высоты, подросток сумел самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи.
Медики госпитализировали подростка в реанимацию. У него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
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