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    В России подросток упал в шахту лифта с десятого этажа и выжил

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 18:09
    В России подросток упал в шахту лифта с десятого этажа и выжил

    В Екатеринбурге (Россия) подросток сорвался в лифтовую шахту с высоты десятого этажа и самостоятельно вызвал медиков.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Рен-ТВ.

    Сообщается, что пострадавший проник на территорию недостроенного жилого комплекса, расположенного на улице Бажова, во время прогулки.

    На уровне десятого этажа 16-летний юноша по неосторожности провалился в лифтовую шахту и рухнул вниз до первого этажа. Невзирая на падение со значительной высоты, подросток сумел самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи.

    Медики госпитализировали подростка в реанимацию. У него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

    Несчастный случай Падение с высоты Россия
    Teenager survives fall down elevator shaft from 10th floor in Russia
    44 filmi
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