Цена на золото опустилась ниже $3 950 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $3 950 за тройскую унцию впервые с 4 ноября 2025 года.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

Цена на золото снизилась на 2,06%, до $3 948,3 за тройскую унцию, а серебра - на 4,98%, до уровня $49,77 за тройскую унцию.