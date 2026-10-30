Цена на золото опустилась ниже $3 950 за тройскую унцию
Финансы
- 30 октября, 2026
- 17:41
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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $3 950 за тройскую унцию впервые с 4 ноября 2025 года.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
Цена на золото снизилась на 2,06%, до $3 948,3 за тройскую унцию, а серебра - на 4,98%, до уровня $49,77 за тройскую унцию.
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