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    В Нигерии уничтожили 48 исламистских боевиков при отражении атак на военные базы

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 17:45
    В Нигерии уничтожили 48 исламистских боевиков при отражении атак на военные базы

    Нигерийские войска при поддержке авиации отразили атаки исламистских боевиков на военные позиции в северо-восточных штатах Борно и Йобе, уничтожив 48 повстанцев.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило военное ведомство страны.

    Представитель вооруженных сил капитан Мохаммед Гони заявил, что военные предотвратили ночные нападения боевиков группировок "Боко Харам" и "Исламское государство" (ИГИЛ) на город Битта в штате Борно и военную школу в Буни-Яди в штате Йобе.

    По его словам, подразделения в Битте при поддержке авиации отразили ночное наступление. После этого военные начали контрнаступление против боевиков "Исламского государства Западной Африки" (ISWAP), атаковавших военную школу в Буни-Яди. Боевые столкновения продолжались до раннего утра пятницы.

    В результате столкновений один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

    Террористическая группировка ИГИЛ Нигерия
    Nigeriyada hərbi bazalara hücumların dəf edilməsi zamanı 48 yaraqlı öldürülüb
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