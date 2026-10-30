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    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 17:54
    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС

    Рекомендации по оценке уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мер разработаны для государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, рекомендации были разработаны по итогам обсуждений, состоявшихся в рамках третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов ОИС.

    Генпрокуратура Азербайджана и Управление по надзору и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии (Nazaha) в рамках третьего заседания провели специальную сессию на тему "Совершенствование измерения коррупции: прогресс, достигнутый в рамках Глобальной инициативы, и национальная перспектива".

    На сессии обсужден международный опыт в области измерения коррупции, совершенствования национальных механизмов оценки, а также определения результатов антикоррупционной политики на основе объективных критериев.

    На встрече выступили представители Nazaha, Программы развития ООН (UNDP), Международной антикоррупционной академии (IACA), сети GlobE и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

    Итоговый документ призывает к формированию единых подходов к оценке уровня коррупции и эффективности борьбы с ней в странах ОИС, приведению национальных систем оценки в соответствие с международными стандартами, укреплению институционального и аналитического потенциала соответствующих госорганов, а также применению цифровых решений.

    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС
    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС
    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС

    Генеральная прокуратура Азербайджана Организация исламского сотрудничества (ОИС) Борьба с коррупцией
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