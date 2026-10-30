Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС

Рекомендации по оценке уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мер разработаны для государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, рекомендации были разработаны по итогам обсуждений, состоявшихся в рамках третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов ОИС.

Генпрокуратура Азербайджана и Управление по надзору и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии (Nazaha) в рамках третьего заседания провели специальную сессию на тему "Совершенствование измерения коррупции: прогресс, достигнутый в рамках Глобальной инициативы, и национальная перспектива".

На сессии обсужден международный опыт в области измерения коррупции, совершенствования национальных механизмов оценки, а также определения результатов антикоррупционной политики на основе объективных критериев.

На встрече выступили представители Nazaha, Программы развития ООН (UNDP), Международной антикоррупционной академии (IACA), сети GlobE и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

Итоговый документ призывает к формированию единых подходов к оценке уровня коррупции и эффективности борьбы с ней в странах ОИС, приведению национальных систем оценки в соответствие с международными стандартами, укреплению институционального и аналитического потенциала соответствующих госорганов, а также применению цифровых решений.