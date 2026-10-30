İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İƏT-ə üzv dövlətlər üçün korrupsiyanın ölçülməsi üzrə tövsiyələr hazırlanıb

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:14
    İƏT-ə üzv dövlətlər üçün korrupsiyanın ölçülməsi üzrə tövsiyələr hazırlanıb

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətləri üçün korrupsiyanın ölçülməsi və antikorrupsiya tədbirlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə tövsiyələr hazırlanıb.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu il oktyabrın 27–28-də Bakı şəhərində Azərbaycan Baş Prokurorluğunun təşkilatçılığı ilə keçirilən İƏT-ə üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşü çərçivəsində Azərbaycan Baş Prokurorluğu və Səudiyyə Ərəbistanın Nəzarət və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Orqanının (NAZAHA) birgə təşkilatçılığı ilə "Korrupsiyanın ölçülməsinin təkmilləşdirilməsi: Qlobal Təşəbbüs çərçivəsində əldə olunan irəliləyişlər və milli perspektiv" mövzusunda xüsusi sessiya təşkil olunub.

    Sessiyada korrupsiyanın ölçülməsi sahəsində mövcud beynəlxalq təcrübə, milli qiymətləndirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də antikorrupsiya siyasətinin nəticələrinin obyektiv meyarlar əsasında müəyyən edilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    İclasda Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Nəzarət və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Qurumunun "Nazaha", BMT-nin İnkişaf Proqramının (UNDP), Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının (IACA), GlobE Şəbəkəsinin və Azərbaycan Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin nümayəndələri çıxış ediblər.

    Baş Prokurorluğun nümayəndələri çıxış zamanı Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyətinin mütəmadi təhlili, statistik məlumatların və cinayət işlərinin araşdırılması əsasında korrupsiyanı doğuran səbəb və şəraitin müəyyən edilməsi, onların aradan qaldırılması məqsədilə aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdimatların verilməsi, habelə antikorrupsiya tədbirlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə mövcud təcrübə barədə məlumat veriblər. Eyni zamanda, 2022-2026-cı illər üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrası, 2027-2029-cu illər üçün yeni Milli Fəaliyyət Planının hazırlanması və korrupsiya risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə milli çərçivənin formalaşdırılması istiqamətində görülən işlərə toxunublar.

    Bundan başqa, çıxışlarda korrupsiya göstəricilərinin dövlətlərin beynəlxalq nüfuzuna və iqtisadi maraqlarına təsiri nəzərə çatdırılaraq, bu sahədə qiymətləndirmələrin yalnız ictimai qavrayış və rəylərə deyil, etibarlı milli statistikaya, faktiki məlumatlara və elmi əsaslandırılmış metodologiyalara söykənməsinin vacibliyi vurğulanıb. Eyni zamanda, korrupsiyanın ölçülməsinin yalnız mövcud vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi ilə məhdudlaşmamalı, həyata keçirilən antikorrupsiya tədbirlərinin real nəticələrinin və institusional dəyişikliklərin qiymətləndirilməsinə xidmət etməli olduğu bildirilib.

    Müzakirələrin yekunu olaraq İƏT üzv dövlətləri üçün korrupsiyanın ölçülməsi və antikorrupsiya tədbirlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə tövsiyələr hazırlanıb.

    Sənəd üzv dövlətlərdə bu sahədə vahid yanaşmaların formalaşdırılmasını, milli qiymətləndirmə sistemlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını, müvafiq dövlət qurumlarının institusional və analitik imkanlarının gücləndirilməsini, habelə rəqəmsal həllərin tətbiqini təşviq edir.

    Bununla yanaşı, BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi (UNODC), BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP), Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (IACA) və digər müvafiq beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, İƏT üzv dövlətlərinin beynəlxalq ekspert şəbəkələrində təmsilçiliyinin təşviqi və aidiyyəti beynəlxalq platformalarda mövqelərinin əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulur.

    Hazırlanmış tövsiyələr korrupsiyaya qarşı mübarizədə sübutlara əsaslanan qərarların qəbul edilməsinə, milli səviyyədə institusional potensialın inkişafına və İƏT çərçivəsində bu sahədə çoxtərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə töhfə vermək məqsədi daşıyır.

    İƏT-ə üzv dövlətlər üçün korrupsiyanın ölçülməsi üzrə tövsiyələr hazırlanıb
    İƏT-ə üzv dövlətlər üçün korrupsiyanın ölçülməsi üzrə tövsiyələr hazırlanıb
    İƏT-ə üzv dövlətlər üçün korrupsiyanın ölçülməsi üzrə tövsiyələr hazırlanıb

    Korrupsiyaya qarşı mübarizə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
    Foto
    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС
    Foto
    Baku session develops recommendations on assessing anti-corruption efforts
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:05
    "Ziraat Bank Azərbaycan"ın istiqrazlarına 110 investor maraq göstərib
    Maliyyə
    18:04
    İSB son 5 ildə 5 milyon manatdan çox kompensasiya ödəyib
    Maliyyə
    18:01
    Sabah Dakarda Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək
    Fərdi
    18:01
    Nigeriyada hərbi bazalara hücumların dəf edilməsi zamanı 48 yaraqlı öldürülüb
    Digər ölkələr
    18:00
    İspaniyada etiraz aksiyaları zamanı iğtişaşlara çağırış etdiklərinə görə 5 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda müflis sığorta şirkətləri üzrə həyata keçirilən ödənişlərin həcmi açıqlanıb
    Maliyyə
    17:53
    Foto
    Bakıda FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının bağlanış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    Futbol
    17:48
    Foto
    Sumqayıtda dörd avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
    Hadisə
    17:47
    Bu il daha 826 şəxsə reabilitasiya vasitələri təqdim edilib
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti