Лев XIV стал первым папой римским, проголосовавшим на выборах в США

Папа римский Лев XIV проголосовал по почте на промежуточных выборах в США, став первым понтификом, принявшим участие в американских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Ватикана.

"Святой Отец убежден в праве и обязанности граждан участвовать в демократических процессах", - говорится в заявлении.

Лев XIV, родившийся в Чикаго и сохранивший американское гражданство, зарегистрирован как избиратель в пригороде Нью-Леноксе, где проживает его брат Джон. В последние годы он участвовал в праймериз как Республиканской, так и Демократической партии, а также голосовал на президентских выборах 2024 года.

Британский историк Майкл Уолш, автор нескольких книг о папстве, заявил CNN, что ему неизвестны предыдущие случаи участия пап в демократических светских выборах.

После избрания понтификом в мае 2025 года Лев XIV призывал к гражданской активности, в том числе к выражению позиции по поводу войны США и Израиля против Ирана. По данным CNN, война и жесткие меры в отношении иммигрантов стали причинами его разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа.