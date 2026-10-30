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    Лев XIV стал первым папой римским, проголосовавшим на выборах в США

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 17:48
    Лев XIV стал первым папой римским, проголосовавшим на выборах в США

    Папа римский Лев XIV проголосовал по почте на промежуточных выборах в США, став первым понтификом, принявшим участие в американских выборах.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Ватикана.

    "Святой Отец убежден в праве и обязанности граждан участвовать в демократических процессах", - говорится в заявлении.

    Лев XIV, родившийся в Чикаго и сохранивший американское гражданство, зарегистрирован как избиратель в пригороде Нью-Леноксе, где проживает его брат Джон. В последние годы он участвовал в праймериз как Республиканской, так и Демократической партии, а также голосовал на президентских выборах 2024 года.

    Британский историк Майкл Уолш, автор нескольких книг о папстве, заявил CNN, что ему неизвестны предыдущие случаи участия пап в демократических светских выборах.

    После избрания понтификом в мае 2025 года Лев XIV призывал к гражданской активности, в том числе к выражению позиции по поводу войны США и Израиля против Ирана. По данным CNN, война и жесткие меры в отношении иммигрантов стали причинами его разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа.

    Папа Римский Лев XIV Соединенные Штаты Америки (США)
    Pope Leo XIV becomes first pontiff to vote in US elections
    44 filmi
    44 filmi

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