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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей

    Происшествия
    • 30 октября, 2026
    • 17:58
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей

    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, ДТП произошло в 45-м квартале.

    Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в автомобили Chevrolet, Opel и Hyundai, припаркованные на обочине дороги.

    В результате аварии автомобили получили значительные повреждения.

    По факту ведется расследование.

    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Цепная авария Сумгайыт
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