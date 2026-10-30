В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей
Происшествия
- 30 октября, 2026
- 17:58
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В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, ДТП произошло в 45-м квартале.
Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в автомобили Chevrolet, Opel и Hyundai, припаркованные на обочине дороги.
В результате аварии автомобили получили значительные повреждения.
По факту ведется расследование.
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