İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Sumqayıtda dörd avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:48
    Sumqayıtda dörd avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub

    Sumqayıt şəhərində dörd avtomobilin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 45-ci məhəllə ərazisində qeydə alınıb.

    Hərəkətdə olan "Mercedes" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək yol kənarında park edilmiş "Chevrolet", "Opel" və "Hyundai" markalı maşınlara çırpılıb.

    Hadisə nəticəsində avtomobillərə ciddi ziyan dəyib, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıtda dörd avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
    Sumqayıtda dörd avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
    Yol-nəqliyyat hadisəsi Zəncirvari qəza
    Foto
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей
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