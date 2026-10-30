В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено

В Баку прошла церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Baku Crystal Hall.

Шоу закрытия состояло из 8 сцен, каждая из которых отражала национальную культуру Азербайджана и спортивный дух.

Во время шоу были продемонстрированы: создание импульса 11-метровым пенальти ребенка, оживление Каспийского моря артистами балета, танцевальное представление произведения Тогрула Нариманбекова и выступление конной фигуры.

Также зрителям были представлены: композиция барабанщиков вокруг орнаментов Дворца шекинских ханов, национальный танец под звуки "Сары Гялин", выступление Азера Насибова с хором из 189 человек и, наконец, завершение мероприятия участниками, покидающими площадку с логотипом чемпионата.

17:45

В Баку началась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Как передает Report, мероприятие проходит в Baku Crystal Hall.

В турнире, стартовавшем 24 октября, приняли участие команды, представляющие ассоциации-члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоялось около 1000 матчей.

Чемпионат мира U-15, который завершается сегодня, проходил в Говсанском спортивном комплексе. Матч открытия состоялся в Baku Crystal Hall, здесь же проходят и финальные встречи.

Сегодня в 18:00 состоится решающий матч чемпионата мира U-15. В финале Дивизиона A встретятся сборные Испании и Чехии.

Сборная Азербайджана завершила турнир на 84-м месте.