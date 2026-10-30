Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено

    Футбол
    • 30 октября, 2026
    • 18:02
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено

    В Баку прошла церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

    Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Baku Crystal Hall.

    Шоу закрытия состояло из 8 сцен, каждая из которых отражала национальную культуру Азербайджана и спортивный дух.

    Во время шоу были продемонстрированы: создание импульса 11-метровым пенальти ребенка, оживление Каспийского моря артистами балета, танцевальное представление произведения Тогрула Нариманбекова и выступление конной фигуры.

    Также зрителям были представлены: композиция барабанщиков вокруг орнаментов Дворца шекинских ханов, национальный танец под звуки "Сары Гялин", выступление Азера Насибова с хором из 189 человек и, наконец, завершение мероприятия участниками, покидающими площадку с логотипом чемпионата.

    В Баку началась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

    Как передает Report, мероприятие проходит в Baku Crystal Hall.

    В турнире, стартовавшем 24 октября, приняли участие команды, представляющие ассоциации-члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоялось около 1000 матчей.

    Чемпионат мира U-15, который завершается сегодня, проходил в Говсанском спортивном комплексе. Матч открытия состоялся в Baku Crystal Hall, здесь же проходят и финальные встречи.

    Сегодня в 18:00 состоится решающий матч чемпионата мира U-15. В финале Дивизиона A встретятся сборные Испании и Чехии.

    Сборная Азербайджана завершила турнир на 84-м месте.

    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Международная Федерация Футбола (ФИФА)
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    Bakıda FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının bağlanış mərasimi keçirilib - Yenilənib
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    FIFA U-15 World Cup and Festival closing ceremony underway in Baku
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