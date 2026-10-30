Завтра в Дакаре состоится церемония открытия IV Летних Юношеских Олимпийских игр

Церемония открытия IV Летних Юношеских Олимпийских игр, впервые проводимых на Африканском континенте, состоится 31 октября в Дакаре (Сенегал).

Об этом сообщили Report в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

Церемония открытия пройдет на стадионе Абдулае Вада, который является домашней ареной футбольной сборной Сенегала. Начало мероприятия запланировано на 22:30 по бакинскому времени.

Знаменосцами сборной Азербайджана на церемонии открытия станут пловцы - победитель III Игр СНГ и бронзовый призер VI Игр Исламской солидарности Сулейман Исмаиылзаде и бронзовая медалистка VI Игр Исламской солидарности Марьям Джавадова.

Наши спортсмены на Олимпиаде в Дакаре будут бороться в соревнованиях по пляжной борьбе, плаванию, тхэквондо, боксу, фехтованию, шоссейному велоспорту, дзюдо и легкой атлетике.

В составе команды в пляжной борьбе четыре спортсмена - Гюнель Керимли (55 кг), Эльгюн Керимли (90 кг), Тунар Гулиев (70 кг) и Нихад Сулейманлы (80 кг), в соревнованиях по плаванию - Сулейман Исмайылзаде и Марьям Джавадова, в тхэквондо - Захра Исаева (44 кг) и Адиль Казымлы (73 кг), в боксе - Гюлер Гусейнова (51 кг), в фехтовании - Аббас Гусейнов, в шоссейном велоспорте - Нихад Худоев, в дзюдо - Ибрагим Талыбов (-55 кг), а в легкой атлетике Азербайджан будет представлять Даниил Шуваев.

IV Летние Юношеские Олимпийские игры организуются под эгидой Международного олимпийского комитета.