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    Завтра в Дакаре состоится церемония открытия IV Летних Юношеских Олимпийских игр

    Индивидуальные
    • 30 октября, 2026
    • 18:14
    Завтра в Дакаре состоится церемония открытия IV Летних Юношеских Олимпийских игр

    Церемония открытия IV Летних Юношеских Олимпийских игр, впервые проводимых на Африканском континенте, состоится 31 октября в Дакаре (Сенегал).

    Об этом сообщили Report в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

    Церемония открытия пройдет на стадионе Абдулае Вада, который является домашней ареной футбольной сборной Сенегала. Начало мероприятия запланировано на 22:30 по бакинскому времени.

    Знаменосцами сборной Азербайджана на церемонии открытия станут пловцы - победитель III Игр СНГ и бронзовый призер VI Игр Исламской солидарности Сулейман Исмаиылзаде и бронзовая медалистка VI Игр Исламской солидарности Марьям Джавадова.

    Наши спортсмены на Олимпиаде в Дакаре будут бороться в соревнованиях по пляжной борьбе, плаванию, тхэквондо, боксу, фехтованию, шоссейному велоспорту, дзюдо и легкой атлетике.

    В составе команды в пляжной борьбе четыре спортсмена - Гюнель Керимли (55 кг), Эльгюн Керимли (90 кг), Тунар Гулиев (70 кг) и Нихад Сулейманлы (80 кг), в соревнованиях по плаванию - Сулейман Исмайылзаде и Марьям Джавадова, в тхэквондо - Захра Исаева (44 кг) и Адиль Казымлы (73 кг), в боксе - Гюлер Гусейнова (51 кг), в фехтовании - Аббас Гусейнов, в шоссейном велоспорте - Нихад Худоев, в дзюдо - Ибрагим Талыбов (-55 кг), а в легкой атлетике Азербайджан будет представлять Даниил Шуваев.

    IV Летние Юношеские Олимпийские игры организуются под эгидой Международного олимпийского комитета.

    Олимпийские игры Национальный олимпийский комитет Азербайджанские спортсмены
    Sabah Dakarda Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək
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