Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edib

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts azlıq hökumətinin və Bundestaqa növbədənkənar seçkilərin ssenarisini istisna edib.

    "Report"un DPA-ya istinadən məlumatına görə, o, bu barədə iqtisadi forumda bildirib.

    "Mən burada çox aydın və dəqiq şəkildə bildirirəm: azlıq hökuməti mənim üçün seçim deyil. Mən bunu qəbul etməyəcəyəm və belə ssenarinin təşəbbüskarı olmayacağam", - Merts deyib.

    O, həmçinin yeni seçkilərin mümkünlüyünü də rədd edib.

    "Xahiş edirəm, heç kim yeni seçkilər arzusunda olmasın. Onlar nəyə gətirib çıxaracaq?", - kansler sual verib. Merts əlavə edib ki, bu, iqtisadi böhran zamanı ölkənin idarəçiliyini zəiflədəcək.

    Onun sözlərinə görə, Almaniyanın sabitliyə və siyasi cəhətdən fasiləsiz qərar qəbuletməyə ehtiyacı var.

    "Kimsə ciddi şəkildə inanırmı ki, belə iqtisadi böhranın ortasında seçki kampaniyası gedən ölkə hazırda ehtiyac duyduğumuz lazımi qərarları verə biləcək?", - Kansler deyib.

    Merts XDİ/XSS-ASDP koalisiyasının işini müddətin sonuna qədər davam etdirmək niyyətini təsdiqləyib.

    Almaniya Seçkilər Fridrix Merts
    Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГ

