Bessent: Avropa Rusiyaya Ukraynaya ayırdığından daha çox pul ödəyib
- 18 oktyabr, 2026
- 23:52
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Avropa energetika sövdələşmələrində Rusiyaya Ukraynaya ötürdüyündən daha çox pul ödəyib və Rusiya yanacağının istehlakını davam etdirir.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bunu "NBC News"un "Mətbuatla görüş" proqramında bildirib.
O, Ukraynanı dəstəkləyərkən eyni zamanda Rusiya neft və qazını almağa davam etdiklərinə görə Avropa ölkələrini sərt tənqid edib.
S.Bessentin sözlərinə görə, ABŞ bu ilin ilk altı ayında 4 milyard dollar dəyərində, o cümlədən 1,8 milyard dollarlıq gübrə Rusiya məhsulları idxal edib, Avropa ölkələri isə bu məbləğdən 10 dəfə çox idxal edib.
"Avropalılar Rusiyaya ukraynalılardan daha çox pul veriblər və onlar Rusiyanın enerji resurslarını istehlak etməyə davam edirlər", - maliyyə naziri bildirib. O, Vaşinqtonun Rusiya əleyhinə sanksiyaları ləğv etmədiyini; məhdudiyyətlərin yalnız dizel yanacağı təchizatı üçün yumşaldıldığını deyib.
O, həmçinin bildirib ki, yazda ABŞ administrasiyası avropalı müttəfiqlərindən Rusiya enerji resurslarını alan ölkələrə qarşı koordinasiyalı tədbirlər görmələrini istəyib.
"Bu yaz mən Avropadakı müttəfiqlərimizdən Çin və Hindistana ikinci dərəcəli tariflər tətbiq etməkdə bizə qoşulmalarını istədim. Onlar imtina etdilər. Bəs niyə ABŞ bu yükü daşımalıdır?", - Bessent deyib.
O, əlavə edib ki, Vaşinqton Avropa tərəfdaşları ilə əlaqələrini yeniləyə bilər. Nazir ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoymaq istədiyini bir daha təsdiqləyib.