Mask: USAİD layihələri çirkli pulların yuyulması və rüşvət üçün istifadə edilib
- 29 noyabr, 2026
- 23:56
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ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) layihələrinin bir hissəsi əslində çirkli pulların yuyulması və rüşvət üçün istifadə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "SpaceX"in rəhbəri İlon Mask "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bu absurd layihələrlə bağlı o qədər də gözə çarpmayan məqam ondan ibarətdir ki, onlar əslində vəsaitlərin yuyulması və rüşvətxorluq üçün son dərəcə uğurla istifadə olunublar", - o yazıb.
Mask bildirib ki, fırıldaqçılar məhz buna görə sözügedən proqramların ixtisar edilməsindən üzülüblər.
Donald Trampın ABŞ-də Prezidenti vəzifəsinin icrasına başlamasından dərhal sonra hökumətin səmərəliliyinin artırılması İdarəsi (DOGE) büdcə xərclərini geniş miqyasda yoxlamağa başlayıb. Əslində, o dövrdə DOGE-yə nəzarət edən Maskın təqdimatı ilə USAID-in fəaliyyətini yenidən təşkil etmək məqsədi ilə müvəqqəti dayandırılıb. Ötən ilin 3 fevralında Vaşinqton administrasiyası Amerika xarici siyasətini həyata keçirmək üçün istifadə olunan və digər ölkələrə təsir etmək üçün vasitə olan agentliyin fəaliyyətini faktiki olaraq dayandırıb.