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    Бессент: Европа заплатила России больше, чем выделила Украине

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 22:57
    Бессент: Европа заплатила России больше, чем выделила Украине

    Европа в рамках энергетических сделок заплатила России больше денежных средств, чем передала Украине, и продолжает потреблять российское топливо.

    Как передает Report, об этом в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Он жестко раскритиковал европейские страны за то, что они продолжают закупать российскую нефть и газ, одновременно поддерживая Украину.

    По словам Бессента, США за первые шесть месяцев этого года импортировали российской продукции на $4 млрд, включая удобрения на $1,8 млрд, в то время как европейские страны импортировали более чем в 10 раз больше.

    "Европейцы дали России больше денег, чем украинцам. И они продолжают потреблять российские энергоресурсы", - сказал глава американского Минфина США. Он указал на то, что Вашингтон не снимал антироссийские санкции, рестрикции были смягчены исключительно в контексте поставки дизтоплива.

    Он также заявил, что весной этого года американская администрация обратилась к европейским союзникам с просьбой о скоординированных действиях против стран, покупающих российские энергоресурсы.

    "Весной я просил наших европейских союзников присоединиться к нам и ввести вторичные пошлины на Китай и Индию. Они отказались. Так почему же бремя должно нести США?" - сказал Бессент.

    Он добавил, что Вашингтон мог бы возобновить взаимодействие со своими европейскими партнерами, подтвердив, что президент США Дональд Трамп хочет положить конец российско-украинскому конфликту.

    Скотт Бессент Поставки энергоресурсов Соединенные Штаты Америки (США) Украина Российская Федерация (РФ)
    Bessent: Avropa Rusiyaya Ukraynaya ayırdığından daha çox pul ödəyib
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