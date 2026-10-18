Бессент: Европа заплатила России больше, чем выделила Украине

Европа в рамках энергетических сделок заплатила России больше денежных средств, чем передала Украине, и продолжает потреблять российское топливо.

Как передает Report, об этом в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он жестко раскритиковал европейские страны за то, что они продолжают закупать российскую нефть и газ, одновременно поддерживая Украину.

По словам Бессента, США за первые шесть месяцев этого года импортировали российской продукции на $4 млрд, включая удобрения на $1,8 млрд, в то время как европейские страны импортировали более чем в 10 раз больше.

"Европейцы дали России больше денег, чем украинцам. И они продолжают потреблять российские энергоресурсы", - сказал глава американского Минфина США. Он указал на то, что Вашингтон не снимал антироссийские санкции, рестрикции были смягчены исключительно в контексте поставки дизтоплива.

Он также заявил, что весной этого года американская администрация обратилась к европейским союзникам с просьбой о скоординированных действиях против стран, покупающих российские энергоресурсы.

"Весной я просил наших европейских союзников присоединиться к нам и ввести вторичные пошлины на Китай и Индию. Они отказались. Так почему же бремя должно нести США?" - сказал Бессент.

Он добавил, что Вашингтон мог бы возобновить взаимодействие со своими европейскими партнерами, подтвердив, что президент США Дональд Трамп хочет положить конец российско-украинскому конфликту.