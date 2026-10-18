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    İran 2027-ci ildə yerli qırıcı təyyarəsini sınaqdan keçirmək niyyətindədir

    Region
    • 18 oktyabr, 2026
    • 22:58
    İran 2027-ci ildə yerli qırıcı təyyarəsini sınaqdan keçirmək niyyətindədir

    İran 2027-ci ildə yerli istehsal olan ağır qırıcı təyyarəsinin uçuş sınaqlarını keçirməyi planlaşdırır.

    "Report"un IRIB-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə İslam Respublikasının yeni müdafiə naziri Mehrdad Əxlaqi Kitabçi xəbər verib.

    "Ümid edirəm ki, İran İslam Respublikasının ağır qırıcı təyyarəsi gələn il səmaya qalxacaq", - müdafiə naziri deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə sükan və yerüstü əməliyyatlar planlaşdırılır.

    Oktyabrın 18-də İran parlamenti Mehrdad Əxlaqi Kitabçının ölkənin müdafiə naziri təyin edilməsini təsdiqləyib.

    Mehrdad Əxlaqi Kitabçi Qırıcı təyyarələr İran İslam Respublikası
    Иран намерен в 2027 году испытать истребитель собственного производства
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