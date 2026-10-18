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    Mehrdad Əxlaqi Kitabçi İranın yeni müdafiə naziri olub

    Region
    • 18 oktyabr, 2026
    • 12:49
    Mehrdad Əxlaqi Kitabçi İranın yeni müdafiə naziri olub

    İran parlamenti Mehrdad Əxlaqi Kitabçini müdafiə naziri vəzifəsinə seçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, 237 deputat onun lehinə səs verib. Bununla da Kitabçi etimad səsverməsindən uğurla keçib və İranın müdafiə naziri seçilib.

    Daha əvvəl İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Məcid ibn əl-Rzanı ölkənin müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən şəxs təyin etmişdi.

    Mehrdad Əxlaqi Kitabçi İran Müdafiə Nazirliyi
    Мехрдад Ахлаги Китабчи стал новым министром обороны Ирана
    Iranian parliament approves Mehrdad Akhlaqi Ketabchi as defense minister
    MiniBoss
    MiniBoss

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