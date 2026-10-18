Mehrdad Əxlaqi Kitabçi İranın yeni müdafiə naziri olub
Region
- 18 oktyabr, 2026
- 12:49
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İran parlamenti Mehrdad Əxlaqi Kitabçini müdafiə naziri vəzifəsinə seçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 237 deputat onun lehinə səs verib. Bununla da Kitabçi etimad səsverməsindən uğurla keçib və İranın müdafiə naziri seçilib.
Daha əvvəl İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Məcid ibn əl-Rzanı ölkənin müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən şəxs təyin etmişdi.
Мехрдад Ахлаги Китабчи стал новым министром обороны Ирана
Iranian parliament approves Mehrdad Akhlaqi Ketabchi as defense minister
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