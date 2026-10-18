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    Мехрдад Ахлаги Китабчи стал новым министром обороны Ирана

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 12:59
    Мехрдад Ахлаги Китабчи стал новым министром обороны Ирана

    Парламент Ирана утвердил кандидатуру Мехрдада Ахлаги Китабчи на должность министра обороны.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.

    За его назначение проголосовали 237 депутатов.

    До этого обязанности главы Минобороны временно исполнял Маджид ибн аль-Рза.

    Мехрдад Ахлаги Китабчи Минобороны Ирана
    Mehrdad Əxlaqi Kitabçi İranın yeni müdafiə naziri olub
    Iranian parliament approves Mehrdad Akhlaqi Ketabchi as defense minister
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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