Мехрдад Ахлаги Китабчи стал новым министром обороны Ирана
В регионе
- 18 октября, 2026
- 12:59
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Парламент Ирана утвердил кандидатуру Мехрдада Ахлаги Китабчи на должность министра обороны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.
За его назначение проголосовали 237 депутатов.
До этого обязанности главы Минобороны временно исполнял Маджид ибн аль-Рза.
Mehrdad Əxlaqi Kitabçi İranın yeni müdafiə naziri olub
Iranian parliament approves Mehrdad Akhlaqi Ketabchi as defense minister
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