Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib
Region
- 02 mart, 2026
- 15:27
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Məcid ibn əl-Rzanı ölkənin müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən şəxs kimi təyin edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İran KİV-ləri xəbər verir.
Qeyd edək ki, əvvəllər İran XİN-i müdafiə naziri general-leytenant Əziz Nasırzadənin həlak olduğunu təsdiqləmişdi.
Ondan başqa, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanı general-leytenant Məhəmməd Pakpur, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Əbdülrəhim Musəvi və Müdafiə Şurasının katibi admiral Əli Şəmxani də həlak olublar.
