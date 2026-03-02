İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 15:27
    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Məcid ibn əl-Rzanı ölkənin müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən şəxs kimi təyin edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İran KİV-ləri xəbər verir.

    Qeyd edək ki, əvvəllər İran XİN-i müdafiə naziri general-leytenant Əziz Nasırzadənin həlak olduğunu təsdiqləmişdi.

    Ondan başqa, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanı general-leytenant Məhəmməd Pakpur, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Əbdülrəhim Musəvi və Müdafiə Şurasının katibi admiral Əli Şəmxani də həlak olublar.

