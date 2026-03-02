Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пезешкиан назначил врио главы Минобороны Ирана

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 15:25
    Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил врио Маджида ибн аль-Резу министром обороны страны.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

    Отметим, что ранее МИД Ирана подтвердил гибель министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде.

    Кроме него также погибли главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенант Мохаммад Пакпур, начальник Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Абдольрахима Мусави и секретарь Совета по обороне адмирала Али Шамхани.

