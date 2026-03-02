Пезешкиан назначил врио главы Минобороны Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил врио Маджида ибн аль-Резу министром обороны страны.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Отметим, что ранее МИД Ирана подтвердил гибель министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде.

Кроме него также погибли главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенант Мохаммад Пакпур, начальник Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Абдольрахима Мусави и секретарь Совета по обороне адмирала Али Шамхани.