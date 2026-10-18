Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура

"Имишли" обыграл "Туран Товуз" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Евлахском городском стадионе завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Диогу Ролло.

Благодаря победе "Имишли" увеличил количество очков в активе до 7 и расположился на девятой строчке в турнирной таблице, товузцы набрали 14 баллов и занимают в чемпионате страны 4-е место.

В последнем матче тура "Кяпяз" примет "Зиря".

Напомним, что в предыдущих играх тура "Шамахы" обыграл "Шафу" (3:2), "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван" (2:1), а "Сабах" - "Габалу" (4:0). В матче "Карабах" - "Нефтчи" победитель не определился - 3:3.