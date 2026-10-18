Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура
Футбол
- 18 октября, 2026
- 17:20
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
"Имишли" обыграл "Туран Товуз" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на Евлахском городском стадионе завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 25-й минуте забил Диогу Ролло.
Благодаря победе "Имишли" увеличил количество очков в активе до 7 и расположился на девятой строчке в турнирной таблице, товузцы набрали 14 баллов и занимают в чемпионате страны 4-е место.
В последнем матче тура "Кяпяз" примет "Зиря".
Напомним, что в предыдущих играх тура "Шамахы" обыграл "Шафу" (3:2), "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван" (2:1), а "Сабах" - "Габалу" (4:0). В матче "Карабах" - "Нефтчи" победитель не определился - 3:3.
Последние новости
17:20
Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тураФутбол
17:07
Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
17:02
Зеленский: США возобновили передачу разведданных УкраинеДругие страны
16:47
Fars: Акции американских банков упали из-за ситуации в ОрмузеВ регионе
16:35
Фото
Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мираИндивидуальные
16:31
Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с АзербайджаномВнешняя политика
16:23
Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимостиВнешняя политика
16:18
Вэнс: Присутствие военных США в Ормузском проливе сдерживает рост цен на бензинДругие страны
16:02
Поздравительный месседж Эрдогана Ильхаму Алиеву: Вместе и в горе, и в радостиВнешняя политика