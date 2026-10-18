Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура

    Футбол
    • 18 октября, 2026
    • 17:20
    Премьер-лига Азербайджана: Имишли обыграл Туран Товуз в матче 8-го тура

    "Имишли" обыграл "Туран Товуз" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Евлахском городском стадионе завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 25-й минуте забил Диогу Ролло.

    Благодаря победе "Имишли" увеличил количество очков в активе до 7 и расположился на девятой строчке в турнирной таблице, товузцы набрали 14 баллов и занимают в чемпионате страны 4-е место.

    В последнем матче тура "Кяпяз" примет "Зиря".

    Напомним, что в предыдущих играх тура "Шамахы" обыграл "Шафу" (3:2), "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван" (2:1), а "Сабах" - "Габалу" (4:0). В матче "Карабах" - "Нефтчи" победитель не определился - 3:3.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Имишли ФК Туран Товуз
    Premyer Liqa: "İmişli" "Turan Tovuz"u məğlub edib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:20
    Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура
    Футбол
    17:07
    Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
    Здоровье
    17:02
    Зеленский: США возобновили передачу разведданных Украине
    Другие страны
    16:47
    Fars: Акции американских банков упали из-за ситуации в Ормузе
    В регионе
    16:35
    Фото
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Индивидуальные
    16:31
    Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном
    Внешняя политика
    16:23
    Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
    Внешняя политика
    16:18
    Вэнс: Присутствие военных США в Ормузском проливе сдерживает рост цен на бензин
    Другие страны
    16:02
    Поздравительный месседж Эрдогана Ильхаму Алиеву: Вместе и в горе, и в радости
    Внешняя политика
    Лента новостей