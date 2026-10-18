Premyer Liqa: "İmişli" "Turan Tovuz"u məğlub edib
Futbol
- 18 oktyabr, 2026
- 16:58
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Misli Premyer Liqasında VIII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" səfərdə "İmişli" ilə üz-üzə gəlib.
Yevlax şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib - 1:0.
25-ci dəqiqədə Dioqo Rollo fərqlənib. Qələbə sayəsində xallarının sayını 7-yə çatdıran "İmişli" doqquzuncu pillədə qərarlaşıb. Tovuz təmsilçisi 14 xalla dördüncü sıradadır.
Günün və turun sonuncu matçında "Kəpəz" "Zirə"ni qəbul edəcək.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Şəfa"nı (3:2), "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Sabah" - "Qəbələ"ni (4:0) məğlub edib. "Qarabağ" - "Neftçi" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 3:3.
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