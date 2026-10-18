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    Premyer Liqa: "İmişli" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2026
    • 16:58
    Premyer Liqa: İmişli Turan Tovuzu məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında VIII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" səfərdə "İmişli" ilə üz-üzə gəlib.

    Yevlax şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib - 1:0.

    25-ci dəqiqədə Dioqo Rollo fərqlənib. Qələbə sayəsində xallarının sayını 7-yə çatdıran "İmişli" doqquzuncu pillədə qərarlaşıb. Tovuz təmsilçisi 14 xalla dördüncü sıradadır.

    Günün və turun sonuncu matçında "Kəpəz" "Zirə"ni qəbul edəcək.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Şəfa"nı (3:2), "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Sabah" - "Qəbələ"ni (4:0) məğlub edib. "Qarabağ" - "Neftçi" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 3:3.

    Turan Tovuz FK Azərbaycan Premyer Liqası İmişli FK
    Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура
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