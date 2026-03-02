Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороны

МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении иранского МИД.

"Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.