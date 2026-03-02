Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороны
В регионе
- 02 марта, 2026
- 09:05
МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении иранского МИД.
"Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.
Последние новости
09:30
СМИ: Иран сбил американский истребитель над КувейтомВ регионе
09:24
Иран осуществил новые удары по странам Персидского заливаДругие страны
09:18
СМИ: При авиаударе Израиля по югу Ливана погибли четыре человекаДругие страны
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2026)Финансы
09:05
Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороныВ регионе
09:03
Посол Азербайджана в Вашингтоне проведет встречу в ГосдепеВнешняя политика
09:02
Али Лариджани: Иран не будет вести переговоры с СШАВ регионе
08:59
Фото
Видео
В Ходжалы оказана помощь гражданам, оказавшимся в беспомощном положении в автомобиляхПроисшествия
08:48