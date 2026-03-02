Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороны

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 09:05
    Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороны

    МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении иранского МИД.

    "Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

    МИД Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) соболезнования
    İran Baş Qərargah rəisi, İİKK baş komandanı və müdafiə nazirinin ölümünü təsdiqləyib
    Iran confirms death of top military officials

    Последние новости

    09:30

    СМИ: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

    В регионе
    09:24

    Иран осуществил новые удары по странам Персидского залива

    Другие страны
    09:18

    СМИ: При авиаударе Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2026)

    Финансы
    09:05

    Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороны

    В регионе
    09:03

    Посол Азербайджана в Вашингтоне проведет встречу в Госдепе

    Внешняя политика
    09:02

    Али Лариджани: Иран не будет вести переговоры с США

    В регионе
    08:59
    Фото
    Видео

    В Ходжалы оказана помощь гражданам, оказавшимся в беспомощном положении в автомобилях

    Происшествия
    08:48

    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Другие страны
    Лента новостей