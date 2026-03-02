İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran Baş Qərargah rəisi, İİKK baş komandanı və müdafiə nazirinin ölümünü təsdiqləyib

Region

• 02 mart, 2026

    • 02 mart, 2026
    İran Xarici İşlər Nazirliyi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanı general-leytenant Məhəmməd Pakpurun, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Əbdülrəhim Musəvinin, müdafiə naziri general-leytenant Əziz Nəsirzadənin və Müdafiə Şurasının katibi admiral Əli Şamxaninin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib.

    "Həyatı səmimiyyət və fədakarlıqla dolu olan bu böyük insanlar ölkənin müstəqilliyini və təhlükəsizliyini müdafiə etməyin ön sıralarında dayandılar və nəhayət, səmimi mübarizələrinin mükafatını yüksək şəhid statusuna nail olmaqla aldılar", - XİN əlavə edib.

    Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороны
    Iran confirms death of top military officials

