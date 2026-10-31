İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Hakan Fidan Marko Rubio ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 01:56
    Hakan Fidan Marko Rubio ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan G20 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin toplantısında iştirak etmək üçün səfərdə olduğu ABŞ-də təmaslarını davam etdirir.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, türkiyəli nazir toplantı çərçivəsində ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə görüşüb.

    Görüşdə Türkiyə-ABŞ münasibətləri və ikitərəfli gündəliyin müxtəlif məsələləri ilə yanaşı, ABŞ ilə İran arasında aparılan danışıqlar prosesi, Qəzza zolağındakı vəziyyət, Rusiya-Ukrayna müharibəsi və digər regional məsələlər müzakirə olunub.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Türkiyə Cümhuriyyəti Hakan Fidan
    Хакан Фидан обсудил с Марко Рубио региональные процессы
    MiniBoss
    MiniBoss

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