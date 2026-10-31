Hakan Fidan Marko Rubio ilə regional məsələləri müzakirə edib
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2026
- 01:56
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Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan G20 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin toplantısında iştirak etmək üçün səfərdə olduğu ABŞ-də təmaslarını davam etdirir.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, türkiyəli nazir toplantı çərçivəsində ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə görüşüb.
Görüşdə Türkiyə-ABŞ münasibətləri və ikitərəfli gündəliyin müxtəlif məsələləri ilə yanaşı, ABŞ ilə İran arasında aparılan danışıqlar prosesi, Qəzza zolağındakı vəziyyət, Rusiya-Ukrayna müharibəsi və digər regional məsələlər müzakirə olunub.
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