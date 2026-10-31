Хакан Фидан обсудил с Марко Рубио региональные процессы
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 02:09
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио региональные процессы.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал "Haber Global", встреча состоялась на полях саммита глав МИД стран G20.
На встрече наряду с турецко-американскими отношениями и различными вопросами двусторонней повестки дня были обсуждены переговоры между США и Ираном, ситуация в секторе Газа, российско-украинская война и другие региональные вопросы.
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