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    Хакан Фидан обсудил с Марко Рубио региональные процессы

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 02:09
    Хакан Фидан обсудил с Марко Рубио региональные процессы

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио региональные процессы.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал "Haber Global", встреча состоялась на полях саммита глав МИД стран G20.

    На встрече наряду с турецко-американскими отношениями и различными вопросами двусторонней повестки дня были обсуждены переговоры между США и Ираном, ситуация в секторе Газа, российско-украинская война и другие региональные вопросы.

    Хакан Фидан Марко Рубио Российско-украинский конфликт Переговоры между США и Ираном Сектор Газа Большая двадцатка (G20)
    Hakan Fidan Marko Rubio ilə regional məsələləri müzakirə edib
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