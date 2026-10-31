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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    UKMTO: İranın Lavan adası yaxınlığında gəmi naməlum mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 00:52
    UKMTO: İranın Lavan adası yaxınlığında gəmi naməlum mərmi ilə vurulub

    İranın Lavan adasından 40 dəniz mili cənubda gəmi naməlum mərmi ilə vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, mərmi gəminin sol bortuna dəyib və nəticədə yanğın baş verib.

    Məlumata görə, ekipaj üzvləri təhlükəsizdir. Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib.

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    UKMTO: İranın Lavan adası yaxınlığında gəmi naməlum mərmi ilə vurulub
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