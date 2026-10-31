UKMTO: У иранского острова Лаван судно поразил неизвестный снаряд

Судно было поражено неизвестным снарядом в 40 морских милях к югу от иранского острова Лаван.

Как передает Report, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 40 морских милях к югу от острова Лаван (Иран). UKMTO получил сообщение о том, что судно было поражено неизвестным снарядом с левого борта, что вызвало пожар. Сообщается, что экипаж находится в безопасности", - заявили в управлении.

Других сведений о происшествии нет.