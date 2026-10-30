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    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 23:56
    Araz-Naxçıvan futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    "Araz-Naxçıvan" klubu futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının cari mövsümündə mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Naxçıvan təmsilçisi əsas mərhələnin V qrupunda son matçını Polşanın "Piast" komandasına qarşı keçirib.

    Polşanın Qlivise şəhərindəki "Prezero Arena"da baş tutan görüş rəqibin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla da Azərbaycan çempionu qrupu 3 xalla başa vurub.

    Qeyd edək ki, ilk görüşdə Macarıstanın "Uypeşt" komandasına 5:4 hesabı ilə qalib gələn "Araz-Naxçıvan" II turda Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "Buba Mara"ya uduzub - 3:5.

    Araz-Naxçıvan FK UEFA Çempionlar Liqası Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqası
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