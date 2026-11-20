"Nikkei"in indeksi 4,5 %-dən çox ucuzlaşıb
- 20 noyabr, 2026
- 05:57
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ABŞ fond bazarında qeydə alınan eniş fonunda Tokionun fond birjasında ticarət sessiyası kəskin qiymət ucuzlaşması ilə başlayıb.
"Report"un "Nikkei" qəzetinə istinadən məlumatına görə, ticarət başladıqdan sonra Yaponiyanın 225 aparıcı şirkətinin səhmlərinin qiymət dinamikasını əks etdirən "Nikkei"in 225 indeksi 4,55 % azalaraq 56 740,37 bəndə düşüb.
Yaponiyalı analitiklərin qiymətləndirmələrinə görə, mənfi dinamika əvvəlki ticarət sessiyasının yekunları üzrə ABŞ fond indekslərinin aşağı düşməsi ilə əlaqədardır.
Şirkət bir gün əvvəl Nasdaq birjasında ticarətə başlayıb.
Nəşr kotirovkaların azalmasının mümkün səbəblərindən birini, bir gün əvvəl "Nasdaq" birjasına çıxan Amerika texnoloji şirkəti "Anthropic"in səhmlərinin lehinə investisiya fondlarının yenidən bölüşdürülməsini göstərir.
Xatırladaq ki, ilk ticarət sessiyasının yekunlarına əsasən, "Anthropic"in səhmləri 17,07 % bahalaşıb, "Nasdaq"ın indeksi isə 2,25 % düşüb.