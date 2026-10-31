İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İran rəqibin "bütün gözləntilərini üstələyəcək" hərbi plan hazırladığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 01:19
    İran rəqibin bütün gözləntilərini üstələyəcək hərbi plan hazırladığını açıqlayıb

    İran mümkün hərbi hücumlara cavab vermək üçün kompleks plan hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi "Əl-Məyadin" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İranın cavab tədbirlərinin miqyası və intensivliyi "rəqibin bütün gözləntilərini üstələyəcək və onun üçün gözlənilməz olacaq".

    Telekanalın həmsöhbəti həmçinin xəbərdarlıq edib ki, "terror aktları" törədiləcəyi təqdirdə İranın hədəflərinin siyahısı genişləndiriləcək. Bu siyahıya rəqiblərin, eləcə də onların regiondakı müttəfiqlərinin mərkəzləri, obyektləri və qərargahları daxil ediləcək.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Axios" portalı diplomatik danışıqların nəticəsiz qalacağı təqdirdə ABŞ və İsrailin noyabrda keçiriləcək aralıq seçkilərdən dərhal sonra İrana qarşı yeni hərbi əməliyyat planı hazırladığını yazıb.

    İran İslam Respublikası Qanadlı raket Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İsrail Dövləti
    В Иране заявили о подготовке военного плана, который "превзойдет все ожидания" противника
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:19
    İran rəqibin "bütün gözləntilərini üstələyəcək" hərbi plan hazırladığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    00:52
    UKMTO: İranın Lavan adası yaxınlığında gəmi naməlum mərmi ilə vurulub
    Digər ölkələr
    00:21
    Foto
    Video
    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
    Hadisə
    00:14
    Husilər Ədən hava limanına və prezident sarayına zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    23:56
    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
    Futbol
    23:50
    "The Hill": Şimali Koreya hakerləri "Binance"a hücumun arxasında dayana bilər
    Digər ölkələr
    23:33
    ABŞ diplomatlarını Səudiyyə Ərəbistanından çıxarır
    Digər ölkələr
    23:20
    ABŞ Ukraynaya 500 ədəd "Patriot" raketi satacaq
    Digər ölkələr
    23:16
    Rusiyada polis əməkdaşları yük maşını ilə toqquşmada həlak olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti