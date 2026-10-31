В Иране заявили о подготовке военного плана, который "превзойдет все ожидания" противника

Иран подготовил комплексный военный план по реагированию на возможные военные атаки.

Как передает Report, об этом высокопоставленный представитель иранских сил безопасности заявил в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

По его словам, масштаб и интенсивность ответных действий Ирана "превзойдут все ожидания противника и станут для него неожиданностью".

Собеседник телеканала также предупредил, что в случае "террористических актов" перечень целей Ирана будет расширен и включит центры, объекты и штаб-квартиры противников, а также их региональных союзников.

Ранее портал Axios сообщал, что США и Израиль подготовили план новой военной операции против Ирана, которая начнется сразу после промежуточных выборов в ноябре в случае срыва дипломатических переговоров.