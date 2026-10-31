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    В Иране заявили о подготовке военного плана, который "превзойдет все ожидания" противника

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 01:17
    В Иране заявили о подготовке военного плана, который превзойдет все ожидания противника

    Иран подготовил комплексный военный план по реагированию на возможные военные атаки.

    Как передает Report, об этом высокопоставленный представитель иранских сил безопасности заявил в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

    По его словам, масштаб и интенсивность ответных действий Ирана "превзойдут все ожидания противника и станут для него неожиданностью".

    Собеседник телеканала также предупредил, что в случае "террористических актов" перечень целей Ирана будет расширен и включит центры, объекты и штаб-квартиры противников, а также их региональных союзников.

    Ранее портал Axios сообщал, что США и Израиль подготовили план новой военной операции против Ирана, которая начнется сразу после промежуточных выборов в ноябре в случае срыва дипломатических переговоров.

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    İran rəqibin "bütün gözləntilərini üstələyəcək" hərbi plan hazırladığını açıqlayıb
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