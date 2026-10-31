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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 00:21
    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var

    Tovuz rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı dörd nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Alakol kəndi ərazisində baş verib.

    Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ 2107" markalı minik avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirib və nəticədə nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı su kanalına aşıb.

    Qəzada yaralanan dörd nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var

    Tovuz Nəqliyyat vasitəsi
    Foto
    В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека
    44 filmi
    44 filmi

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    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
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