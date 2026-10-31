В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека
Происшествия
- 31 октября, 2026
- 00:44
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В селе Алакол Товузского района четыре человека пострадали в ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и упало в водный канал.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших в аварии четырех человек госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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