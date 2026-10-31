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    В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 31 октября, 2026
    • 00:44
    В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека

    В селе Алакол Товузского района четыре человека пострадали в ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и упало в водный канал.

    На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших в аварии четырех человек госпитализировали.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека
    В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека
    В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека
    В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека
    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Товуз
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    Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
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