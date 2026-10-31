В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека

В селе Алакол Товузского района четыре человека пострадали в ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и упало в водный канал.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших в аварии четырех человек госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.