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    Вэнс: Присутствие военных США в Ормузском проливе сдерживает рост цен на бензин

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 16:18
    Вэнс: Присутствие военных США в Ормузском проливе сдерживает рост цен на бензин

    Цены на бензин в США были бы в разы больше, если американские военные не были бы направлены в район Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CBS заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    "Цены на бензин [в США] слишком высоки. Они были бы в три раза выше, если бы ВМС США не обеспечивали транзит нефти и газа через Ормузский пролив", - подчеркнул Вэнс.

    Он добавил, что в случае ухода американских военных из Ормуза стоимость энергоносителей сильно подскочит.

    Вице-президент США также отметил, что сейчас Вашингтон стремится обеспечить сохранение устойчивых цепочек поставок энергоносителей, а также добиться от Тегерана четких обязательств по ограничениям иранской ядерной программы.

    Джей Ди Вэнс Ормузский пролив Цены на топливо
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