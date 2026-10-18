Вэнс: Присутствие военных США в Ормузском проливе сдерживает рост цен на бензин

Цены на бензин в США были бы в разы больше, если американские военные не были бы направлены в район Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CBS заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Цены на бензин [в США] слишком высоки. Они были бы в три раза выше, если бы ВМС США не обеспечивали транзит нефти и газа через Ормузский пролив", - подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что в случае ухода американских военных из Ормуза стоимость энергоносителей сильно подскочит.

Вице-президент США также отметил, что сейчас Вашингтон стремится обеспечить сохранение устойчивых цепочек поставок энергоносителей, а также добиться от Тегерана четких обязательств по ограничениям иранской ядерной программы.