Вэнс: Присутствие военных США в Ормузском проливе сдерживает рост цен на бензин
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 16:18
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Цены на бензин в США были бы в разы больше, если американские военные не были бы направлены в район Ормузского пролива.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CBS заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Цены на бензин [в США] слишком высоки. Они были бы в три раза выше, если бы ВМС США не обеспечивали транзит нефти и газа через Ормузский пролив", - подчеркнул Вэнс.
Он добавил, что в случае ухода американских военных из Ормуза стоимость энергоносителей сильно подскочит.
Вице-президент США также отметил, что сейчас Вашингтон стремится обеспечить сохранение устойчивых цепочек поставок энергоносителей, а также добиться от Тегерана четких обязательств по ограничениям иранской ядерной программы.
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