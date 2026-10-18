Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном

Посол Великобритании в Баку Данкан Норман поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.

Как сообщает Report, соответствующий пост дипломат опубликовал в своем Х-аккаунте.

"Сегодня Азербайджан отмечает 35-ю годовщину восстановления государственной независимости. Сердечно поздравляю азербайджанский народ и желаю дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами в предстоящие годы!" - отметил посол.