Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном
Внешняя политика
- 18 октября, 2026
- 16:31
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Посол Великобритании в Баку Данкан Норман поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.
Как сообщает Report, соответствующий пост дипломат опубликовал в своем Х-аккаунте.
"Сегодня Азербайджан отмечает 35-ю годовщину восстановления государственной независимости. Сердечно поздравляю азербайджанский народ и желаю дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами в предстоящие годы!" - отметил посол.
Bu gün Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin Bərpasının 35-ci ildönümünü qeyd edir. Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir, ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram! 🇬🇧🤝🇦🇿— Duncan Norman (@DNormanFCDO) October 18, 2026
Britaniya səfiri: Azərbaycanla tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram
British ambassador hopes for further strengthening of partnership with Azerbaijan
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