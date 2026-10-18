Britaniya səfiri: Azərbaycanla tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2026
- 16:21
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Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Bakıdakı səfiri Dunkan Norman Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, səfir təbriki "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
"Bu gün Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümünü qeyd edir. Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir, ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram!" - səfir bildirib.
Bu gün Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin Bərpasının 35-ci ildönümünü qeyd edir. Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir, ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram! 🇬🇧🤝🇦🇿— Duncan Norman (@DNormanFCDO) October 18, 2026
Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном
British ambassador hopes for further strengthening of partnership with Azerbaijan
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