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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Britaniya səfiri: Azərbaycanla tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 16:21
    Britaniya səfiri: Azərbaycanla tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram

    Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Bakıdakı səfiri Dunkan Norman Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir təbriki "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

    "Bu gün Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümünü qeyd edir. Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir, ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram!" - səfir bildirib.

    Müstəqilliyin Bərpası Günü Dunkan Norman
    Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном
    British ambassador hopes for further strengthening of partnership with Azerbaijan
    44 filmi
    44 filmi

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