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    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира

    Индивидуальные
    • 18 октября, 2026
    • 16:35
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира

    В польском Бельско-Бяла завершился 14-й чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юношей и молодежи до 21 года.

    Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, на соревнованиях, организованных Всемирной федерацией каратэ, азербайджанские спортсмены завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

    Шамо Камилов (U-16, +70 кг) стал чемпионом мира, Вюсал Ганбаров (U-18, 55 кг) завоевал серебряную, а Расул Ганбарли (U-16, 52 кг), Нурлан Алимурадов (U-16, 70 кг) и Рашид Сулейманов (U-21, 75 кг) - бронзовые награды.

    Отметим, что в турнире приняли участие более 2 000 спортсменов из 114 стран.

    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Фото
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
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