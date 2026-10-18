Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира

В польском Бельско-Бяла завершился 14-й чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юношей и молодежи до 21 года.

Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, на соревнованиях, организованных Всемирной федерацией каратэ, азербайджанские спортсмены завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Шамо Камилов (U-16, +70 кг) стал чемпионом мира, Вюсал Ганбаров (U-18, 55 кг) завоевал серебряную, а Расул Ганбарли (U-16, 52 кг), Нурлан Алимурадов (U-16, 70 кг) и Рашид Сулейманов (U-21, 75 кг) - бронзовые награды.

Отметим, что в турнире приняли участие более 2 000 спортсменов из 114 стран.