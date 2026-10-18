İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 18 oktyabr, 2026
    • 16:09
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar

    Polşanın Bielsko-Biala şəhərində kadetlər, gənclər və U-21-lər arasında karate üzrə 14-cü dünya çempionatı başa çatıb.

    Azərbaycan Karate Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Dünya Karate Federasiyasının təşkil etdiyi yarışda ölkə təmsilçiləri 1 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanıblar.

    Şamo Kamilov (U-16, +70 kq) qızıl mükafata sahib çıxıb.

    Vüsal Qənbərov (U-18, 55 kq) gümüş, Rəsul Qənbərli (U-16, 52 kq), Nurlan Əlimuradov (U-16, 70 kq) və Rəşid Süleymanov (U-21, 75 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Xatırladaq ki, turnirə 114 ölkədən 2000-dən çox idmançı qatılıb.

    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Karate üzrə şotokan dünya çempionatı Azərbaycan Karate Federasiyası
    Foto
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:29
    Foto
    Kamandan oxatma üzrə Superkubok yarışı keçirilib
    Fərdi
    16:21
    Britaniya səfiri: Azərbaycanla tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram
    Xarici siyasət
    16:19
    Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Xarici siyasət
    16:09
    Foto
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar
    Fərdi
    15:56
    "Fars": Hörmüz boğazına görə ABŞ banklarının səhmləri ucuzlaşıb
    Region
    15:45
    Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevə kədər və sevincdə hər zaman bir olduğumuzu çatdırıram
    Xarici siyasət
    15:37
    Foto
    "Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    Hərbi
    15:31
    Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    15:20
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti