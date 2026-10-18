Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

Погода на Абшероне в понедельник будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, 19 октября на фоне повышения атмосферного давления на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра (хазри), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.