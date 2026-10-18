Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    • 18 октября, 2026
    • 17:07
    Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Погода на Абшероне в понедельник будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, 19 октября на фоне повышения атмосферного давления на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра (хазри), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabahkı hava meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    17:20
    Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура
    Футбол
    17:07
    Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
    Здоровье
    17:02
    Зеленский: США возобновили передачу разведданных Украине
    Другие страны
    16:47
    Fars: Акции американских банков упали из-за ситуации в Ормузе
    В регионе
    16:35
    Фото
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Индивидуальные
    16:31
    Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном
    Внешняя политика
    16:23
    Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
    Внешняя политика
    16:18
    Вэнс: Присутствие военных США в Ормузском проливе сдерживает рост цен на бензин
    Другие страны
    16:02
    Поздравительный месседж Эрдогана Ильхаму Алиеву: Вместе и в горе, и в радости
    Внешняя политика
    Лента новостей