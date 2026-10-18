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    Sabahkı hava meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

    Sağlamlıq
    • 18 oktyabr, 2026
    • 17:02
    Sabahkı hava meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, oktyabrın 19-da Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqinin yüksəlməsi fonunda xəzri küləyinin güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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