Sabahkı hava meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər
Sağlamlıq
- 18 oktyabr, 2026
- 17:02
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Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, oktyabrın 19-da Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqinin yüksəlməsi fonunda xəzri küləyinin güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
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