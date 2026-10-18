Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

Бельгия поздравила Азербайджан по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации бельгийского посольства в Баку в соцсети Х.

"Посольство Бельгии поздравляет народ Азербайджана с 18 Октября - Днем восстановления независимости!

Желаем Азербайджану и его народу мира, процветания и благополучия!" - говорится в публикации.