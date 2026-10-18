Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
Внешняя политика
- 18 октября, 2026
- 16:23
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Бельгия поздравила Азербайджан по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации бельгийского посольства в Баку в соцсети Х.
"Посольство Бельгии поздравляет народ Азербайджана с 18 Октября - Днем восстановления независимости!
Желаем Азербайджану и его народу мира, процветания и благополучия!" - говорится в публикации.
The Embassy of Belgium congratulates the people of Azerbaijan on 18 October — the Day of Restoration of Independence. We wish Azerbaijan and its people peace, well-being and prosperity! 🇧🇪🇦🇿 @AzerbaijanMFA https://t.co/eTUk392YSN— Embassy of Belgium in Baku (@BelgiuminBaku) October 18, 2026
Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
Belgium congratulates Azerbaijan on occasion of Day of Restoration of Independence
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