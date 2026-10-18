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    Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 16:23
    Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

    Бельгия поздравила Азербайджан по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации бельгийского посольства в Баку в соцсети Х.

    "Посольство Бельгии поздравляет народ Азербайджана с 18 Октября - Днем восстановления независимости!

    Желаем Азербайджану и его народу мира, процветания и благополучия!" - говорится в публикации.

    Посольство Бельгии День восстановления независимости
    Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Belgium congratulates Azerbaijan on occasion of Day of Restoration of Independence
    44 filmi
    44 filmi

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