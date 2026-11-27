Продажи GTA 6 за первую неделю оценили в $4,7 млрд
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 20:54
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Продажи видеоигры Grand Theft Auto 6 за первую неделю после выхода составили около 53 млн копий, а выручка достигла $4,7 млрд.
Как передает Report, это следует из оценки аналитической компании Alinea Analytics.
Отмечается, что на PlayStation 5 пришлось 75,7% проданных копий, на Xbox - 24,3%, или около 13 млн. В США купили треть всех копий для PlayStation 5.
По оценке Alinea Analytics, почти 7 млн пользователей провели в игре более 50 часов за первую неделю, а около 250 тыс. - более 100 часов.
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