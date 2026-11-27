Девять человек, в том числе трое граждан Азербайджана, заключены под стражу на три месяца по делу о крушении судна у берегов Гирне в Северном Кипре, в результате которого погибли 27 человек.

Об этом Report сообщил глава Общества азербайджано-кипрской дружбы Орхан Гасаноглу.

Первоначально фигурантам дела предъявили обвинение в "причинении смерти по неосторожности и невнимательности". Позднее их действия квалифицировали как убийство.

Судно потерпело крушение 30 августа. Более 200 человек удалось спасти. Поиски одного пропавшего без вести пассажира продолжаются.