Трое граждан Азербайджана арестованы на три месяца по делу о крушении у берегов Гирне
В регионе
- 27 ноября, 2026
- 20:38
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Девять человек, в том числе трое граждан Азербайджана, заключены под стражу на три месяца по делу о крушении судна у берегов Гирне в Северном Кипре, в результате которого погибли 27 человек.
Об этом Report сообщил глава Общества азербайджано-кипрской дружбы Орхан Гасаноглу.
Первоначально фигурантам дела предъявили обвинение в "причинении смерти по неосторожности и невнимательности". Позднее их действия квалифицировали как убийство.
Судно потерпело крушение 30 августа. Более 200 человек удалось спасти. Поиски одного пропавшего без вести пассажира продолжаются.
Şimali Kiprdə gəmi qəzası ilə bağlı 3-ü Azərbaycan vətəndaşı olmaqla 9 nəfər barəsində 3 ay həbs qərarı çıxarılıb
Three Azerbaijani nationals arrested for three months over shipwreck off Girne
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