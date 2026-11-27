В Баку обсудили реализацию дорожной карты сотрудничества Азербайджана и Нидерландов
- 27 ноября, 2026
- 20:31
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Представители нидерландских компаний и международных финансовых учреждений обсудили в Баку реализацию принятой дорожной карты и дальнейшие шаги по итогам визита министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена в Азербайджан.
Как передает Report, обсуждение состоялось 26 ноября на деловом приеме в резиденции посла Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг по случаю Дня предпринимателя.
Участники обменялись мнениями о развитии экономических связей между двумя странами и новых возможностях для сотрудничества.
🇳🇱On 26 November, a business reception was held at the Residence of the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Azerbaijan on the occasion of Entrepreneurs’ Day (20 November), bringing together representatives of Dutch companies and international financial institutions. https://t.co/B1Q8alIBhY— Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan) November 27, 2026