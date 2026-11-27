Пакистан и Турция подтвердили готовность содействовать обеспечению безопасности Саудовской Аравии в соответствии с положениями Мекканского соглашения о коллективной обороне после атак йеменских хуситов на королевство.

Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар по итогам третьего заседания Стратегического комитета по политическим и оборонным вопросам (SPDC), которое прошло сегодня в Исламабаде.

По словам Дара, Саудовская Аравия, Пакистан и Турция осудили атаки хуситов на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру королевства. Стороны подтвердили приверженность коллективной обороне, взаимной солидарности и уважению суверенитета и территориальной целостности.

"Комитет рассмотрел ситуацию в сфере региональной безопасности и подтвердил решимость трех стран продолжать совместную работу в интересах мира, безопасности и стабильности", - сказал Дар.

Участники также обсудили создание секретариата альянса в Саудовской Аравии и договорились укреплять сотрудничество в оборонной промышленности, совместной разработке технологий и подготовке военных. Страны продолжат консультации по снижению напряженности в регионе и мирному урегулированию споров.