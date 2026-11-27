Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR представила делегации Узбекистана проект "Умная газовая сеть" и показала, как внедряет цифровые технологии на своих промышленных предприятиях.

Как сообщили Report в SOCAR, предприятия компании посетила делегация во главе с советником президента Узбекистана по топливно-энергетическим вопросам Бехзотом Нарматовым и министром энергетики страны Шерзодом Ходжаевым.

В сопровождении президента SOCAR Ровшана Наджафа гости посетили Центр управления и контроля производственного объединения "Азеригаз". На примере проекта "Умная газовая сеть" и других технологических решений делегации показали, как работает центр, как устроена газораспределительная сеть и как "Азеригаз" переводит операционные процессы в цифровой формат.

В SOCAR Downstream Management стороны обсудили работу компании в сфере нефтепереработки и нефтехимии, а также возможности повышения эффективности производства.

В инновационном центре SABAH.city гостей ознакомили с новыми разработками и цифровыми технологиями, которые SOCAR внедряет на своих предприятиях. Отдельная презентация была посвящена основным направлениям деятельности SOCAR Green, текущим проектам компании и перспективам развития зеленой энергетики.