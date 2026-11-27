Кандидат в президенты Сербии от "Студенческого списка" Радомир Саичич заявил о необходимости скорейшего формирования нового правительства страны.

Как сообщает балканское бюро Report, по его словам, соответствующие консультации продолжаются и могут завершиться задолго до установленного законом срока.

"В наших интересах как можно скорее сформировать правительство и приступить к восстановлению страны", - заявил он.

Говоря о перспективах вступления Сербии в Евросоюз, он отметил, что этот вопрос следует рассмотреть, однако первоочередной задачей должно стать достижение реального прогресса в реализации европейских ценностей.

Отметим, что 27 ноября "Студенческий список" представил Саичича в качестве кандидата в президенты Сербии.